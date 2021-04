Seit Wochen heißt es für einige Kreise und Städte in Rheinland-Pfalz: Ausgangssperre. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei ihnen seit mindestens drei Tagen in Folge über dem Wert von 100. Was die "Bundesnotbremse" nun für die Einschränkungen in Rheinland-Pfalz bedeutet, werden die nächsten Tage zeigen. mehr...