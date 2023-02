Gedenken in Mannheim und Umgebung zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs

Verschiedene Initiativen und Kirchen aus der Rhein-Neckar-Region laden am Freitag zu Kundgebungen, Mahnwachen und Protestaktionen im Gedenken an die Opfer des Ukraine-Kriegs ein.

Ein Jahr nach der russischen Invasion auf die Ukraine finden in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen den ganzen Tag über Aktionen statt.

Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz

Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar lädt am Freitagnachmittag auf dem Mannheimer Marktplatz zu einer Kundgebung im Gedenken an die Opfer des Ukraine-Kriegs ein. Die Veranstaltung soll um 17 Uhr mit einer Schweigeminute beginnen. Anschließend werden kommunale Politiker Reden halten.

Ebenfalls um 17 Uhr beginnen in allen Mannheimer Kirchen zehn Minuten lang die Glocken zu läuten. Mit dem ökumenischen Friedensgeläut wollen die katholische und die evangelische Kirche in Mannheim ein Zeichen setzen, so die stellvertretende Dekanin der evangelischen Kirche in Mannheim, Anne Ressel.

SRH Hochschule in Heidelberg präsentiert Ausstellung

Die SRH-Hochschule in Heidelberg gedenkt am Jahrestag des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine der gefallenen ukrainischen Studierenden mit einer Ausstellung, die zwischen 11 Uhr und 14 Uhr geöffnet sein wird.

Laut Veranstalter lassen Fotos, Plakate und die Abbildungen von Diplomen die Besucher eintauchen in die Kultur der Ukraine. Die Ausstellung zeige, wie sich Leben und Lebensziele seit dem letzten Jahr in der Ukraine geändert haben. Organisiert wurde die Ausstellung von einer 20-jährigen Ukrainerin, die zurzeit dank eines SRH-Stipendiums in Heidelberg studiert. Sie stamme aus Odessa, heißt es, und habe Freunde im Krieg verloren.

Auch in Ludwigshafen finden Gedenkveranstaltungen statt

In Ludwigshafen sind am Freitag eine Mahnwache, ein Friedensgebet und eine Kundgebung geplant. Unter dem Motto "Stand with Ukraine" laden Ludwigshafener Vereine und Organisationen dazu ein.