Gedenkveranstaltung für Opfer von Hanau

Die Initiative "Mannheim gegen Rechts" hat für Samstagnachmittag eine Gedenkveranstaltung angekündigt. Zwei Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau soll an die Opfer erinnert werden. Neben dem Mannheimer "Bündnis gegen Rechts" haben auch andere Organisationen zum Gedenken auf dem Mannheimer Marktplatz aufgerufen. Bei der Mahnwache sollen auch die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut von der Partei Die Linke sowie weitere Vertreter der Stadt und aus der Gesellschaft dabei sein. Am 19. Februar 2020 waren neun Hanauer Bürger mit Migrationshintergrund erschossen worden. Der Täter, ein 43-jähriger Mann aus Hanau, hatte sich selbst erschossen. Die Mahnwache beginnt um 17 Uhr.