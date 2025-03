Die Stadt Mannheim will nach der Amokfahrt in den kommenden Tagen einen Gedenkort auf dem Paradeplatz einrichten. Dort könnten trauernde Menschen der Opfer gedenken.

Nach der Amokfahrt in Mannheim am Rosenmontag möchte die Stadt in der kommenden Woche einen Gedenkort auf dem Paradeplatz einrichten, an dem trauernde Menschen der Opfer gedenken können. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Bei der Amokfahrt eines 40-jährigen Mannes aus Ludwigshafen waren Anfang März zwei Menschen getötet und 14 weitere teils schwer verletzt worden.

Schild soll an Amokfahrt von Mannheim erinnern

Es werde ein Schild aufgestellt, das an die schreckliche Tat erinnern soll. Die Stadt teilte dem SWR mit, das Schild werde für einen nicht näher bestimmten Zeitraum aufgestellt, also nicht dauerhaft. Wie es danach mit dem Gedenkort weitergeht, ist noch unklar.

Auf dem Schild stehe unter anderem, dass die Menschen an dieser Stelle Blumen und Kerzen als Zeichen der Trauer und Anteilnahme niederlegen können. Außerdem werde darum gebeten, aus Respekt vor den Opfern, von politischen Bekundungen abzusehen.

Mannheimer Bürgerstiftung richtet Spendenkonto ein

Die Blumen und Kerzen, die bisher an verschiedenen Stellen des Paradeplatzes und an einem Baum in direkter Nähe der Straßenbahngleise liegen, würden dann zu diesem Gedenkort gebracht, so die Stadt. Außerdem habe die Mannheimer Bürgerstiftung ein Spendenkonto eingerichtet . Mit den Spenden sollen die Opfer, aber auch die Arbeit der Notfallseelsorge unterstützt werden.