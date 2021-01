Zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus legt Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) im psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) einen Kranz nieder. Aus der Anstalt wurden zur NS-Zeit über 2000 Menschen in Tötungsanstalten abtransportiert, so Sprecherin Susann Roßberg. Die Stadt Heidelberg lädt zu einem Zeitzeugeninterview mit einem Überlebenden . Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) gedenkt gemeinsam mit Vertretern der Deutschen Sinti und Roma. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hält eine Gedenkrede, die an der KZ Gedenkstätte Sandhofen und der Internetseite der Stadt übertragen wird. In Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) läuten um 17 Uhr eine Minute lang die Kirchenglocken.