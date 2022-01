Gedenken an Holocaust-Opfer im Rhein-Neckar Raum

Zum Holocaust-Gedenktag anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 77 Jahren wird auch in der Region der Opfer des NS-Regimes gedacht.

An der zentralen Gedenkstätte in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) wird Oberbürgermeister Rene Pöltl (parteilos) einen Kranz niederlegen. Außerdem werden Schülerinnen und Schüler der Karl-Friedrich-Schimper Gemeinschaftsschule mit persönlichen Beiträgen an das Schicksal jüdischer Mitbürger erinnern.

In Mannheim werden Stolpersteine geputzt

Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost wird unter anderem der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei Stolpersteine putzen. Auch zahlreiche Kirchengemeinden in der Region werden mit Gedenkstunden an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, sagte Klaus Müller, Landeskirchlicher Beauftragter für das christlich-jüdische Gespräch in der evangelischen Landeskirche in Baden dem SWR.

Holocaust-Gedenktag Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz. 1996 erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar als "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus". 2005 wurde der 27. Januar von den Vereinten Nationen als "Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust" erklärt.

Erinnerung und Aufarbeitung ändern sich

Das Gedenken und damit auch Gedenkveranstaltungen un der der Umgang mit der NS-Zeit verändert sich zunehmend, weil immer weniger Zeitzeugen berichten können. Martina Ruppert-Kelly von der Gedenkstätte KZ Osthofen betont deshalb auch im SWR-Interview, dass es andere Möglichkeiten der Erinnerung gibt.

Auch viele Jugendliche suchen nach neuen Formen der Erinnerung. Sie interessieren sich für eine differenzierte Aufarbeitung des Nationalsozialismus in all seinen Formen. Eine Möglichkeit: Podcasts. Vier Jugendliche aus Mannheim beschäftigen sich in ihren Formaten dabei mit Anne Frank und Sophie Scholl. Sie sind Teil eines bundesweiten Netzwerks, das Jugendliche dazu anspornen soll, sich miteinander zu vernetzen, um die Vergangenheit in ihrer eigenen Form aufzuarbeiten. Und weiterzugeben.