Der rassistische Anschlag von Hanau jährt sich heute zum ersten Mal. Aus diesem Grund finden überall im Land Gedenkveranstaltungen statt - auch in Mannheim. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43 Jahre alter Mann neun Besucher von zwei Hanauer Shisha-Bars erschossen. Alle Opfer hatten Migrationshintergrund. Zu der heutigen Mahnwache auf dem Mannheimer Marktplatz haben mehrere Gruppierungen aufgerufen - darunter das Bündnis Mannheim gegen rechts, der Mannheimer Jugendbeirat und der Migrationsbeirat der Stadt Mannheim. An der Veranstaltung werden nach Angaben der Initiatoren unter anderem die Linke Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut, der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weihrauch und die Grüne Landtagskanidatin Susanne Aschhoff teilnehmen. Die Gedenkstunde wird ab 17 Uhr live auf Facebook übertragen.