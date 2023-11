Steigende Preise: Recyclingkaufhaus Edingen wird immer beliebter

Unter anderem mit diesen Themen: Holzernte im Landkreis Karlsruhe *** Die Rezeptsucherin in Bisingen *** Tüftler baut Modell-Eisenbahn in seinen Garten *** Die Ruder-Zwillinge aus Breisach *** Flohmarkt im Viertel Waldhäuser Ost in Tübingen *** Zu Gast im Studio ist der Stadtjäger Klaus-Peter Schliffka

Moderation: Jana Kübel