Gebäude des Maritim-Hotels bleibt Hotel

Die Pro Concept Ag verhandelt derzeit nach eigenen Angaben mit zwei großen Hotelgesellschaften, die sich dafür interessieren, das Jugendstilgebäude aus dem Jahr 1901 zu mieten. Die finale Entscheidung falle spätestens im Sommer, so die Mannheimer Immobilienfirma. Bisher hatte sich in dem Gebäude das Maritim-Hotel befunden. Nach Angaben der Pro Concept AG hatte die Maritim Hotelgesellschaft den Pachtvertrag von sich aus nicht verlängert, er läuft Ende des Jahres aus. Das Maritim am Wasserturm schließt Mitte Oktober.