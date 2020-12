per Mail teilen

Die Polizei sucht zwei Männer, die am Freitagmorgen in eine Gaststätte in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) eingebrochen haben sollen. Sie sollen dort Münzgeld aus einem Geldspielautomaten gestohlen haben. Wie viel, steht nicht fest. Auf ihrer Flucht zu Fuß verloren die beiden einen Teil ihrer Beute. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.