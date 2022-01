Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen Gaststätten-Inhaberin

Die Heidelberger Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln gegen die Inhaberin einer Gaststätte in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis). Sie soll am Sonntag in einem sozialen Netzwerk den Sandhäuser Bürgermeister Hakan Günes unter anderem fremdenfeindlich beschimpft und der Polizei mit tätlichen Übergriffen gedroht haben. Zunächst hatte die Polizei in der Gaststätte einen Verstoß gegen die Corona-Regeln festgestellt. Demnach war die Kneipe noch um 0:30 Uhr geöffnet - also lange nach der verordneten Sperrzeit von 22:30 Uhr. Die Polizei stellte zu diesem Zeitpunkt in der Gaststätte neun Personen fest. Ob sie gegen die 2G-plus-Regeln verstießen, ist noch unklar. Als die Frau dann später im Internet den Sandhäuser Bürgermeister fremdenfeindlich beschimpft und die Polizei bedrohte, ordnete das Amtsgericht Heidelberg eine Durchsuchung ihrer Gaststätte und ihrer Privatwohnung an. Dabei wurden Kommunikationsmittel sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden. Es bestehe der Anfangsverdacht unter anderem der Volksverhetzung, der Bedrohung und der Beleidigung, so die Polizei.