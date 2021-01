Die BUGA 2023 in Mannheim soll die nachhaltigste Bundesgartenschau aller Zeiten werden. Das zeigt sich auch beim Gastronomiekonzept, das die Organisatoren jetzt vorgestellt haben.

Essen und Trinken auf der BUGA soll nach Vorstellung der Organisatoren klimaneutral, bezahlbar, und nachhaltig sein. Gastronomie soll demnach an rund einem Dutzend Standorten im Spinelli-Park und im Luisenpark entstehen.

Restaurants mit insgesamt 2.800 Sitzplätzen

Das größte Restaurant wird sich in der U-Halle auf Spinelli befinden. Es soll über 600 Sitzplätze verfügen. Insgesamt sollen 2.800 Sitzplätze in den gastronomischen Einrichtungen entstehen. In der U-Halle wird es eine Experimentalküche geben, in der die Speisen nach Möglichkeit frisch vom Acker auf dem Teller landen. Und wo selbst gekocht und gebrutzelt werden darf. Im Luisenpark steht das Seerestaurant für Besucher offen, unter neuer Führung.

Kein Reformhaus-Essen

Das Gastronomiekonzept soll nach Vorstellung der Organisatoren nicht durch formatiert sein, sondern unterschiedlich und multikulturell - und dadurch so wie Mannheim. Man wolle kein Essen wie aus dem Reformhaus, es solle aber trotzdem nachhaltig, grün, leicht, locker und gesund sein. Selbstbedienung ist lediglich an den Kiosken geplant, ansonsten wird bedient.