Wer gerne mal im Restaurant essen geht, weiß: Das ist deutlich teurer geworden als früher. Warum? Und wann wirds wieder günstiger? Ein Heidelberger Gastwirt nimmt Stellung.

Joshua Merz ist Gastwirt in Heidelberg. Er ist Restaurantleiter und Geschäftsführer der Altstadt-Restaurants "Weisser Bock" und "Kulturbrauerei". Merz nimmt am Mittwoch (26. Februar) auf Einladung der Stadt an einem Branchentreffen zu Hotellerie und Gastronomie im Congress Center teil. Dabei wird es neben der in der Branche umstrittenen Tourismusabgabe unter anderem auch um die Preisentwicklung in manchen Restaurants gehen.

Joshua Merz, Gastwirt aus Heidelberg Joshua Merz, privat

SWR Aktuell: Essen gehen ist teuer geworden - wann können wir Verbraucher denn wieder mit günstigeren Preisen im Restaurant rechnen?

Joshua Merz: Naja, nach der Bundestagswahl ist ja zu hoffen, dass die Politik die Mehrwertsteuer-Erhöhung, die sie Anfang 2024 eingeführt hat (für Speisen von sieben auf 19 Prozent) wieder rückgängig macht. Das wäre auch dringend erforderlich. Denn wegen der Inflation, die es schon vor der Mehrwertsteuer-Erhöhung gab, mussten wir die Preise eh schon deutlich anziehen. Und dann nochmal eine Preiserhöhung von zwölf Prozent (durch die Steuererhöhung) - da geht kein Gast mit. Wir haben zum Beispiel die Preise um etwa fünf bis sechs Prozent erhöht. Die restlichen sechs Prozent der Steuererhöhung blieben dann aber an uns (Gastronomen) hängen. Das geht direkt von der Rendite weg, die ohnehin sehr dürftig ist und war in den vergangenen Jahren. Also: Mehrwertsteuer-Senkung wäre auf jeden Fall ein Punkt.

Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben sich die Stromkosten verdreifacht.

Und natürlich müssen wir die Energiepreise wieder in den Griff bekommen. In der "Kulturbrauerei" produzieren wir unser eigenes Bier. Wir haben große Kühlanlagen und verbrauchen dementsprechend viel Energie. Wegen des Denkmalschutzes sind wir nicht in der Lage, eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach zu montieren, um Kosten zu sparen. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben sich die Stromkosten verdreifacht. Auch da wirds schwer, das auf die Preise umzulegen.

Das nächste Problem: Wir haben einen massiven Fachkräftemangel. Ich bin seit 2014 im Unternehmen aktiv und eigentlich haben wir seitdem Probleme, geschultes und ausgebildetes Personal für unsere Branche zu gewinnen. Und wenn wirs gewinnen können, dann nur mit enormem finanziellen Aufwand. Das heißt: Wir haben mittlerweile Lohnkosten, die fast 40 Prozent unseres Umsatzes ausmachen. Das gibt es in keiner anderen Branche. Da muss was passieren. Wir müssen die Arbeitnehmer (in der Gastronomie) auch wieder entlasten, beispielsweise mit steuerfreien Überstunden-Auszahlungen, um hier auch noch mal einen Anreiz zu schaffen, als Fachkraft in der Gastronomie tätig zu werden.

SWR Aktuell: Merken Sie denn schon, dass wegen der gestiegenen Preise fürs Essen im Restaurant Gäste wegbleiben?

Joshua Merz: Das merkt man relativ verhalten. Wir hatten im Sommer so ein leichtes Loch während der Fußball-EM. So eine Veranstaltung ist für die Speise-Gastronomie entgegen der verbreiteten Meinung leider sehr negativ, weil die Leute da währenddessen einfach nicht so viel essen gehen. Die machen dann eher Grillfeste daheim. Außerdem fanden ja noch die Olympischen Spiele in Paris statt. Das sind dann für uns sogenannte "Verdrängungseffekte", die dafür sorgen, dass die Leute einfach weniger ins Restaurant gehen. In den vergangenen drei Monaten konnten wir dieses Minus wieder ein bisschen ausgleichen. Aber die Gäste erwarten dann auch wegen der hohen Preise beste Qualität.

SWR Aktuell: Heidelberg ist ja ein recht etablierter Ort für Hotellerie und Gastronomie. Haben Sie denn auch Kontakte zu Restaurants ein bisschen außerhalb, auf dem Land? Was nehmen Sie da wahr?

Joshua Merz: Die schließen eigentlich reihenweise. Die finden kein Personal mehr. Die Gäste bleiben denen auch ein bisschen aus. Die Leute haben dort auch nicht das große Geld, die sparen einfach mehr. Außerdem gehen dort nicht so viele "Business"-Kunden, also Geschäftsleute, ins Restaurant. Wir in Heidelberg dagegen profitieren von diesen Geschäftskunden massiv - die Lokale in den umliegenden Ortschaften leider nicht so sehr.