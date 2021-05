Darauf haben viele gewartet: Von Samstag an dürfen in Heidelberg Gaststätten wieder öffnen. Allerdings wollen oder können nicht alle gleich mitmachen, und strenge Regeln gelten trotzdem weiter.

Ab Samstag gelten die gelockerten Corona-Regeln in Städten und Landkreisen in Baden-Württemberg mit Inzidenzen unter 100 für die Gastronomie, im Tourismus und in der Freizeit. Laut Landesgesundheitsamt liegt die jeweilige Inzidenzzahl von Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis unter 100. In Heidelberg hat die Stadt deshalb entschieden, dass sie die Öffnung bereits ab Samstag erlaubt. Im Rhein-Neckar-Kreis wäre eine Öffnung frühestens am kommenden Mittwoch möglich, im südhessischen Kreis Bergstraße am kommenden Freitag. In Mannheim und im Neckar-Odenwald-Kreis sind noch keine weitreichenden Lockerungen möglich, weil die Inzidenz über 100 liegt.

Die einen öffnen sofort, andere warten noch

Der Inhaber des Traditionslokals "Roter Ochsen", Philipp Spengel, sagte dem SWR, er werde erst am kommenden Dienstag öffnen, alles andere wäre zu kurzfristig gewesen.

Im Gegensatz dazu kündigte der Pächter der "Herrenmühle", Joachim Hess, an, gleich am Samstag seine Gaststätte zu öffnen. Sein Restaurant war auch während des Lockdowns in Betrieb, für das Takeaway-Geschäft.

Und auch der Mitinhaber des Weinlokals "Zafferano", Frank Käseberg, kündigte an, pünktlich am Samstag um 11 Uhr für seine Gäste zu öffnen. Zunächst kommen die festangestellten Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück, später will er auch die Aushilfen wieder einstellen, die während des Lockdowns entlassen werden mussten, so Käseberg. Neben der Freude über die Öffnung spüre er aber auch Wut über das Regelungs-Chaos, sagte er dem SWR.

Worauf Betreiber von Gaststätten bei der Öffnung achten müssen, hat der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga auf seiner Internetseite zusammengefasst.

Öffnungen auch im Kulturbereich möglich

Nach den neuen Regelungen können Gaststätten bei niedriger Inzidenz innen und außen sowie Hotels und Pensionen wieder öffnen, ebenso Ferienwohnungen. Kulturveranstaltungen wie Theater, Oper, Konzerte und Kino sind im Freien wieder möglich. Galerien, Museen und Gedenkstätten dürfen dort auch wieder öffnen - genauso wie Tierparks, Bibliotheken, Archive, Freibäder sowie Musikschulen, Minigolfplätze und Bootsverleihe, allerdings jeweils nur für kleine Gruppen.

Impfnachweis oder negativer Test muss vorgelegt werden

Auch Sportanlagen im Freien für kontaktarmen Freizeitsport dürfen wieder genutzt werden. Im Einzelhandel bei "Click&Meet" können statt einem Kunden pro 40 Quadratmeter zwei Kunden ohne Terminbuchung einkaufen. Für alle Einrichtungen gelten Masken- und Abstandspflicht sowie Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweise.

Für Heidelberger Hoteliers "purer Stress"

Aber geht das überhaupt so einfach, ein Hotel oder eine Gaststätte kurzfristig wieder zu öffnen? Für die Betreiber bedeutet das puren Stress. Nach monatelangem Stillstand mal eben das Hotel hochzufahren, das sei eine riesige Herausforderung, sagt etwa die Heidelberer Hotelinhaberin Ilka Müller. Sie betreibt das "Hotel am Schloss" mit 24 Gästezimmern. Zehn Mitarbeiter sind dort seit einem halben Jahr in Kurzarbeit. Jetzt muss alles ganz schnell gehen, obwohl noch viele Fragen ungeklärt sind, vom Frühstücksraum bis zur zulässigen Belegung. Für Müller eine "Vollkatastrophe".

Heidelberger Jugendherberge: Eingeschränkt offen trotz Lockdowns

Die Leiterin der Heidelberger Jugendherberge, Martina Rihm, ist dagegen einfach nur glücklich, dass sie endlich wieder komplett öffnen darf. Man sei vorbereitet. Allerdings durfte das Gästehaus als eine von ganz wenigen Jugendherbergen im Land auch während des Lockdowns weiter Gäste empfangen. Im Schnitt allerdings gerade mal fünf statt fast 500 pro Tag.