In einer Heidelberger Gaststätte hat ein 33-Jähriger am frühen Montagmorgen zwei Polizeibeamte angegriffen und einem von ihnen in den Arm gebissen. Das teilte die Polizei heute mit. Zwei weitere Beteiligte konnten offenbar flüchten. Die Beamten waren wegen eines betrunkenen Gasts gerufen worden. Als sie in einer anderen Gruppe einen Streit schlichten wollten, seien sie angegriffen worden.