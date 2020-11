per Mail teilen

Der Stromerzeuger "RWE Generation" errichtet neben dem früheren Atom-Standort im südhessischen Biblis (Kreis Bergstraße) ein modernes Gaskraftwerk. Die Anlage soll im Oktober 2022 in Betrieb gehen, wie die RWE-Tochter am Freitag mitteilte. Das neue Kraftwerk soll mit einer Leistung von 300 Megawatt eine stabile Stromversorgung gewährleisten, wenn beispielsweise Wind- und Sonnenkraft nicht zur Verfügung stehen. Eine dauerhafte Stromproduktion für den freien Strommarkt sei nicht geplant, hieß es. Der Konzern RWE hatte auch das Atomkraftwerk in Biblis mit den Blöcken A und B betrieben, das seit 2017 stillgelegt ist und zurückgebaut wird. Der Neubau soll auf einem Parkplatz südlich des derzeitigen Kraftwerksgeländes entstehen.