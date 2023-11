Ein Gasaustritt in einem Wohngebiet in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) hat in der Nacht zum Mittwoch für Aufregung gesorgt. 60 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner am Dienstagabend gegen halb zehn Gasgeruch in einer Tiefgarage in Sandhausen festgestellt und die Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Gas aus einer beschädigten Leitung ausgetreten war. Daraufhin mussten mehrere Wohnhäuser evakuiert und der Bereich weiträumig abgesperrt werden. Rund 60 Anwohner wurden in einer Halle untergebracht und versorgt. Gegen drei Uhr nachts konnten die betroffenen Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Laut Polizei ist die Gasleitung mittlerweile wieder repariert.