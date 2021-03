Nach Gasaustritt an Schwetzinger Grundschule - Schulbetrieb kann weitergehen

An einer Grundschule in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Freitagmorgen Gas ausgetreten. Polizei und Feuerwehr waren war Ort. Verletzt wurde niemand. Mittlerweile läuft der Unterricht wieder.