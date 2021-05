In der Nacht auf Samstag ist in einer Kleingarten-Anlage in Viernheim (Kreis Bergstraße) eine Gartenhütte abgebrannt. Polizeibeamte entdeckten vor Ort einen Mann, der sagte, er habe in der Hütte versucht, einen Grill zu befeuern und sei dann eingeschlafen. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.