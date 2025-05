Galeria schreibt wieder schwarze Zahlen

Galeria sei profitabel ins neue Geschäftsjahr gestartet – das habe es seit mehr als zehn Jahren nicht gegeben, so Galeria Miteigentümer Beetz im Handelsblatt. Er rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit 2,5 Milliarden Euro Umsatz, 500 Millionen mehr als im Vorjahr. Der Grund: alle 83 Filialen schreiben inzwischen wieder schwarze Zahlen. Der Mannheimer Unternehmer hatte die Galeria-Filialen in Deutschland im vergangenen Sommer zusammen mit einem anderen Investoren übernommen. Seitdem haben sie die Namen Karstadt und Kaufhof gestrichen und in der Zentrale die Hälfte aller Stellen abgebaut – jetzt sei man deutlich agiler, so der Mannheimer Unternehmer.

Den Wirtschaftsstandort Deutschland kritisiert Beetz im Interview: die deutsche Wirtschaft bleibe unter ihren Möglichkeiten. Im Ausland habe er gelernt, dass vor allem der Leistungswille zum Erfolg führe. Von der nächsten Bundesregierung wünsche er sich eine klare Führung und klare Verhältnisse für dieses Land, so Beetz.