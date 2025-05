Galatasaray Istanbul ist Türkischer Meister

per Mail teilen

2.500 türkische Fußball-Fans haben am Sonntagabend in der Mannheimer Innenstadt die Meisterschaft von Galatasaray Istanbul gefeiert. Laut Polizei blieb alles friedlich.

Galatasaray Istanbul hatte am Sonntagabend mit einem 3:0 gegen Kayserispor den Meistertitel in der Türkei vorzeitig klargemacht. Anlass für Fans des Vereins aus Mannheim und Umgebung, ausgelassen in der Innenstadt zu feiern.

Nach Spielende gegen 20 Uhr versammelten sich nach Angaben der Polizei zunächst mehrere hundert Fußballanhänger am Paradeplatz. Sie marschierten gemeinsam zum Wasserturm. Dort feierten dann rund 2.500 Galatasaray-Fans bis gegen 22 Uhr mit lauten Fangesängen - und auch Pyrotechnik.

Fans feiern Meisterschaft von Galatasaray Istanbul und zünden Pyrotechnik

Sowohl am Paradeplatz als auch während des Fan-Marsches und am Wasserturm seien Feuerwerkskörper gezündet worden. Trotz der großen Teilnehmerzahl und der - so die Polizei - hohen Emotionalität sei alles friedlich verlaufen. Allerdings mussten kurzzeitig Straßen gesperrt werden. Dadurch habe es geringfügige Behinderungen für Auto- und Straßenbahnverkehr gegeben.