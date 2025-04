per Mail teilen

Volles Haus bei der Eröffnung der Criminale 2025 in Schwetzingen: Unter den Gästen sind nicht nur viele Fans von Kriminalliteratur gewesen, sondern auch namhafte Autorinnen und Autoren.

Die Veranstaltung am Mittwochabend ist der Startschuss des größten Festivals der Kriminalliteratur in Europa gewesen, der Criminale. Bis zum Samstag, den 12. April werden in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) und Umgebung über 200 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet. Bei der Eröffnung wurde auch Star-Autor Frank Schätzing für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Daniel Wolf moderiert Benefiz-Gala

Traditionsgemäß beginnt die Criminale mit der Benefiz-Gala. So auch Mittwochabend in der Schwetzinger evangelischen Stadtkirche. Erfolgsautor Christoph Lode, besser bekannt als Daniel Wolf, führt als Moderator durch den Abend. Für Musikalische Begleitung sorgt das Ferrara-Duo mit stilechter Krimi-Musik. Selbst der evangelische Pfarrer Steffen Gross liest zu Beginn eine Kriminalgeschichte aus der Bibel vor: Nathan wird von Gott beauftragt den Mord an dem Feldhauptmann Urija aufzuklären.

Frank Schätzing für seine Rolle im Genre gewürdigt

Anschließend lesen die Krimiautoren Daniel Holbe, die Heidelbergerin Marlene Bach und Marc Raabe Passagen aus ihren aktuellen Romanen vor, ehe die Veranstaltung zu ihrem Finale kommt. Denn die Gala ist ebenfalls eine Preisverleihung: Einer der bedeutendsten deutschen Krimiautoren, Frank Schätzing, wird mit dem Ehren-Glauser für sein Lebenswerk gewürdigt. Sein Roman "Der Schwarm" (2004) wurde 3,8 Millionen Mal verkauft und in 27 Sprachen übersetzt. Damit ist Schätzing einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Krimiautoren.

Benannt wurde die Trophäe nach dem Schweizer Schriftsteller Friedrich Glauser, der als erster deutschsprachiger Krimiautor gilt. Schätzing nimmt den Preis dankend entgegen: "Das ist schon ein ganz toller Preis", sagt Schätzing.

Es ist innerhalb der Krimi-Szene der Oscar und nichts Geringeres. Und es ist ein Preis, der sehr dazu beigetragen hat, dass die lange Jahre sträflich unterschätzten deutschen Krimis endlich die Würdigung erfahren haben, die ihnen gebührt. Es ist eine hohe Ehre.

Frank Schätzing ist einer der bekanntesten deutschen Krimiautoren. Sein größter Erfolg ist der Roman "Der Schwarm" (2004). SWR

Criminale erst zum zweiten Mal in Baden-Württemberg

Veranstaltet wird die Criminale seit 1986 vom Syndikat, dem Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur. Erst zum zweiten Mal findet sie in Baden-Württemberg statt, zuletzt 2001 in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Der Sprecher des Syndikat, Klaus-Maria Dechant, sieht in Schwetzingen den perfekten Veranstaltungsort:

Die Stadt hat die idealen Voraussetzungen, sie steckt voller Kultur und was gibt es Besseres für über 240 Autorinnen und Autoren als an einen so Kulturbelebten Standort zu kommen?

Am Samstagabend endet die Criminale offiziell mit der Verleihung der Glauser-Preise 2025. Alljährlich sucht eine aus Krimi-Autorinnen und Autoren bestehende Jury die besten Neuerscheinungen in den Kategorien: Roman, Debüt, Kurzgeschichte, Jugendkrimi und Kinderkrimi.