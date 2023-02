Heidelberg will Gänse-Problematik auf der Neckarwiese bekämpfen – Kot-Saugmaschine im Einsatz

Die Neckarwiese in Heidelberg. Ein beliebter Aufenthaltsort, nicht nur für Menschen. Seit Jahren lebt hier eine große Gänsepopulation. Doch ihren Kot sorgt für Ärger.

Seit Jahren beschweren sich viele Besucher der Neckarwiese über die vielen Gänse auf der Wiese und deren Hinterlassenschaften. Mit einer speziellen Kehrmaschine hat die Stadt die Gänsekotproblematik aber eigentlich ganz gut im Griff, sagt der Leiter des Landschafts- und Forstamts in Heidelberg Ernst Baader. Der Kot wird zusammen mit Glasscherben und anderem Unrat regelmäßig einfach abgesaugt.

Allerdings könne diese Kehrmaschine zwischen Oktober und März nicht eingesetzt werden. Die Neckarwiese sei da noch zu feucht. Deswegen habe sich auf der Wiese der Kot mehrerer Monaten angesammelt. Dies wiederum sorgt für Ärger bei vielen Heidelbergern, die es bei dem derzeitig besonders sonnigen Wetter früher als sonst auf die Neckarwiese zieht.

"Bald haben wir es wieder im Griff.“

Bestand minimal zugenommen

In den kommenden Tagen werden die Zählungen für das laufende Jahr starten, so Ernst Baader. Er habe aber das Gefühl, dass der Bestand stabil sei. Die Schwanengänse würden stationär auf der Neckarwiese leben. Die Kanada- und Nilgänse kämen aber in Schwungen. Deswegen wirke es in dem Fall schnell, als gebe es eine Überpopulation.

Gänsekot auf der Neckarwiese in Heidelberg SWR

Heidelberger Neckarwiese optimaler Lebensraum für Gänse

Die Neckarwiese sei optimal als Lebensraum für die Gänse, sagt der Experte weiter. Sie hätten die Nähe und flache Zugänge zum Wasser, eine gemähte Wiese, an der sie gerne fressen, und sie fänden auch noch genug Menschen, die ihnen Futter geben. Außerdem hätten sie dort keine Feinde, wie Füchse oder jagende Menschen. Ideale Lebensbedingungen für die Gänse also.