In Heidelberg diskutieren Abgeordnete und Vertreter aus Politik und Bildung, wie sinnvoll G8 und G9 sind. Hintergrund ist ein Volksantrag für Baden-Württemberg.

Wenige Tage vor Beginn des Bürgerforums G8/G9 in Baden-Württemberg findet in Heidelberg eine Diskussionsrunde über die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums statt. Dazu lädt die Elterninitiative G9 Jetzt! in den Bürgersaal in der Bahnstadt ein. Die Initiative will G9 wieder einführen und sammelt dafür Unterschriften.

Bei der Podiumsdiskussion sind Landtagsabgeordnete von CDU, SPD, Grünen und FDP sowie Lehrkräfte und Schülervertreterinnen und -vertreter dabei. Die Initiative will Werbung für ihr Anliegen machen.

Elterninitiative fordert mehr Freizeit für Kinder

Aus Sicht von G9 Jetzt! bedeutet die Verkürzung auf acht Jahre Gymnasium verdichtete Stundenpläne bis zum späten Nachmittag. Daraus resultierten nur noch sehr eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten für die Kinder. Das sagt Anja Plesch-Krubner von der Elterninitiative. Zudem gebe es kein nachhaltiges Lernen, weil Vieles in der Kürze der Zeit einfach nur auswendig gelernt und nicht verstanden werde.

39.000 Unterschriften sind nötig

Deshalb fordert die Initiative die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums. Bis zum 13. November müssen dafür - nach eigenen Angaben - 39.000 Unterschriften zusammenkommen. Wenn diese erreicht werden, muss sich der Landtag mit dem Antrag befassen. Derzeit (25. September 2023) fehlen noch knapp 10.000 Unterschriften.

Die Diskussionsrunde beginnt um 19:30 Uhr um Bürgersaal des Bahnstadtvereins in Heidelberg. Der Eintritt ist frei.