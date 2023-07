per Mail teilen

Ein 36-jähriger Fußgänger ist in der Nacht bei der Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Der Mann war auf der Landstraße bei Reichartshausen (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag hatte laut Polizei ein 35-jähriger Autofahrer einen Fußgänger auf der Landstraße bei Reichartshausen (Rhein-Neckar-Kreis) übersehen. Beim Vorbeifahren erfasste das Fahrzeug den 36-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger so schwer verletzt, dass er an den Verletzungen starb.

Landstraße über fünf Stunden gesperrt

Der Autofahrer wurde nach dem Unfall ärztlich betreut. Ob bei dem Unfall Alkohol eine Rolle spielte, wird laut Polizei noch ermittelt. Die L 532 war wegen des Unfalls fünf Stunden voll gesperrt. Um das Unfallgeschehen zu rekonstruieren wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen.