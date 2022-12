per Mail teilen

Die Polizei berichtet von einem mysteriösen Vorfall auf der A5 im Rhein-Neckar-Kreis. Eine Autofahrerin habe bei der Fahrt einen Fußgänger gestreift. Vom Unfallopfer fehlt jedoch jede Spur.

Eine 42-jährige Frau ist am Sonntagabend bei Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) wohl in einen ungewöhnlichen Unfall verwickelt gewesen. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit.

Menschengruppe zu Fuß auf Autobahn unterwegs

Die Autofahrerin hatte bei ihrer Fahrt auf der A5 Richtung Norden eine Gruppe von vier Menschen erblickt, die zu Fuß die Fahrbahnen querten. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte sie verhindern, frontal mit einer Person zusammenzustoßen. Allerdings streifte sie einen Menschen aus der Gruppe vermutlich seitlich. Später entdeckte Unfallspuren am Fahrzeug bestätigten diese Aussage.

Einsatz von hitzesensiblen Drohnen

Offenbar im Schockzustand fuhr die Frau dann nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei in Weinheim. Da mit einer schwerer verletzten Person zu rechnen war, forderten die Beamten Unterstützung beim Technischen Hilfswerk (THW) und dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) an. Mithilfe von Drohnen, die auch Hitzesignaturen in der Nacht darstellen können, wurden daraufhin das komplette Areal rund um das Autobahnkreuz Hirschberg sowie das angrenzende Industriegebiet abgesucht.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Bei ihrem nächtlichen Einsatz konnten die Einsätzkräfte allerdings keine verletzte Person finden. Die Polizei sucht nun aber nach Zeugen des Vorfalls. Sie sollen sich beim Autobahnrevier Mannheim-Seckenheim melden.