Im September 2023 kam es am Mannheimer Hauptbahnhof zu einem Streit zwischen Fußballfans von Borussia Dortmund und des Hamburger SV. Die Prozesse gegen die Fans laufen immer noch.

Das Amtsgericht in Mannheim hat am Donnerstag wieder zwei Fälle verhandelt, die sich in eine lange Liste von Verfahren einreihen. Sie alle gehen auf eine Auseinandersetzung vor eineinhalb Jahren zurück, damals waren knapp 300 Fußballfans des Hamburger SV und von Borussia Dortmund in Mannheim aufeinandergetroffen und aneinander geraten. Bei den beiden Gerichtsprozesse am Donnerstag waren die zwei Fans unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Fußballfans treffen am Mannheimer Hauptbahnhof aufeinander

Zu der Auseinandersetzung war es im September vor zwei Jahren gekommen. Die Fans von Borussia Dortmund und des Hamburger SV waren jeweils unterwegs zu den Auswärtsspielen ihrer Mannschaften, in Freiburg und Elversberg. In der Unterführung des Mannheimer Hauptbahnhofs kam es dann zum Aufeinandertreffen, es folgte ein Streit. Mehrere Hundert Menschen waren beteiligt. Einsatzkräfte der Bundespolizei setzten Schlagstöcke sowie Pfefferspray ein, um den Streit zu beenden.

Staatsanwaltschaft bearbeitet über 200 Fälle

Insgesamt gibt es in Mannheim mehr als 200 Verfahren gegen tatverdächtige Fans, teilte die Staatsanwaltschaft auf SWR-Anfrage mit, davon bisher 97 Verfahren gegen tatverdächtige Fans des Hamburger SV und 108 Verfahren gegen tatverdächtige Fans von Borussia Dortmund. Hinzukommen Verfahren gegen bislang unbekannte Fans. Teilweise laufen die Verfahren noch, manche seien schon abgeschlossen, so eine Sprecherin.

Verurteilungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch

Ein Großteil der beteiligten Fans wurde laut Staatsanwaltschaft zu Geldstrafen wegen Landfriedensbruch verurteilt. Aber auch Freiheitsstrafen auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung waren schon dabei. In manchen Fällen wird auch noch von der Polizei ermittelt und wieder andere Fälle wurden von anderen Staatsanwaltschaften übernommen, so die Sprecherin.

In Mannheim kommt es immer wieder zum Aufeinandertreffen von Fangruppierungen. Das liegt vor allem an der Lage des Hauptbahnhofs. Er ist ein Bahn-Knotenpunkt, viele Linien laufen hier zusammen.