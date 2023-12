Fußballfans randalieren nach Waldhof-Spiel in Straßenbahnen in Mannheim

Zerstörungen in rnv-Bahnen

Bei der An- und Abreise zum Heimspiel des SV Waldhof gegen 1860 München am Mittwoch haben Fußballfans in Mannheim acht Straßenbahnen stark beschädigt. Diese müssen jetzt repariert werden.

Fußballfans haben vor und nach dem Heimspiel des SV Waldhof gegen 1860 München am Mittwochabend in Mannheim acht Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (rnv) demoliert. Die Bahnen müssen nach Angaben der rnv in der Werkstatt jetzt repariert werden rnv spricht von "sinnloser Zerstörungswut" Abgerissene und beschädigte Sitzpolster und Deckenabdeckungen, eingeschlagene Fensterscheiben, ein heruntergerissener Fahrkarten-Entwerter - die rnv spricht von sinnloser Zerstörungswut. Das Verkehrsunternehmen wertet jetzt die Videoaufzeichnungen aus den Bahnen aus, um die Täter zu identifizieren und leitet rechtliche Schritte gegen die Randalierer ein. Gerade bei den aktuellen Fahrplanproblemen aufgrund von Personalmangels sei es besonders bitter, wenn jetzt auch noch Fahrzeuge ausfielen, so die rnv. Die gleichzeitige Reparatur von acht Straßenbahnen stelle eine starke Belastung für den Verkehrsbetrieb dar. Waren es Fans des SV Waldhof oder von 1860 München? Die Polizei hat noch keine Erkenntnisse darüber, ob die Zerstörungen auf das Konto von Fans der Heim- oder der Gastmannschaft gehen. Der SV Waldhof Mannheim hatte das Spiel gegen 1860 München 1:0 gewonnen.