Prozess in Mosbach: Spielerberater streiten um Provision aus Werner-Wechsel

Es geht um viel Geld: Vor dem Mosbacher Landgericht stehen sich zwei Berater von Profi-Fußballern gegenüber. Sie streiten unter anderem um Transferprovisionen von Nationalspieler Timo Werner.

In dem Prozess geht es um die Frage, ob Vermittlungshonorare zwischen Karlheinz Förster und dem Spielerberater Murat Lokurlu rechtmäßig aufgeteilt wurden. Laut Medienberichten geht es um mehr als 660.000 Euro.

Zwei Spieleberater streiten sich vor dem Mosbacher Landgericht um Honorare SWR

Wem steht welcher Anteil zu?

Vor Gericht soll unter anderem die Frage geklärt werden, welcher Spielerberater welchen Anteil am Wechsel von Nationalspieler Timo Werner zu Chelsea London hatte - und wie hoch dementsprechend der Anteil am Vermittlungshonorar ist.

Wurden Gelder vorenthalten?

Darüber hinaus wirft Ex-Nationalspieler Förster dem Sportagentur-Inhaber Lokurlu vor, ihm Einnahmen aus Werners erstem Profivertrag beim VfB Stuttgart vorenthalten zu haben.

Der gebürtige Stuttgarter Timo Werner wurde in der VfB-Jugend ausgebildet. 2016 wechselte er vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig, im Sommer 2020 dann zum FC Chelsea nach England. Laut Medienbericht zahlten die Londoner einen Grundbetrag von 53 Millionen Euro für den aktuellen deutschen Nationalspieler Werner. Sollte es beim Gütetermin in Mosbach am Dienstag zu keiner Einigung kommen, schließt sich danach unmittelbar ein Haupttermin an.