Massenschlägerei nach Junioren-Spiel in Plankstadt

per Mail teilen

Am Montagabend kam es vor dem Fußballplatz der TSG Eintracht Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) zu einer Schlägerei. Dabei wurde eine Person verletzt.

Nach Angaben der Polizei waren mehrere Personen an der Schlägerei beteiligt. Sie brach nach einem Junioren-Kreisliga-Spiel zwischen der TSG Plankstadt und dem SC Rot-Weiß Rheinau aus. Ein 21-Jähriger wurde dabei so verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Er konnte aber noch am selben Abend wieder entlassen werden.

Polizeieinsatz am Montagabend in Plankstadt Priebe

Laut Polizei waren wegen der Auseinandersetzung mehrere Notrufe eingegangen. Zeugen sprachen von 20 bis 50 Beteiligten.

Auslöser laut Polizei noch unklar

Der Grund für die Auseinandersetzung ist unbekannt. Die Polizei war mit mehreren Einsatzwagen vor Ort, außerdem ein Notarzt und ein Rettungswagen. Bei ihrem Eintreffen flüchteten einige Personen. Ob die Spieler der Fußballmannschaften beteiligt waren, ist noch unklar. Die Polizeidienststelle Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Bilder sowie Videos zur Beweisaufnahme gesichert. Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gesucht.