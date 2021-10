Benefiz-Fußball-Turnier mit Spitzenköchen in Sandhausen

Mehrere deutsche Spitzenköche zeigen am Montag in Sandhausen ihr Können als Fußballer. Der Verein "Deutsche Fußballköche" veranstaltet dort ein Benefizturnier und abends eine Spenden-Gala in Heidelberg.

Anlass ist das 25-jährige Bestehen des Fußball-Köche-Vereins. Das Benefizturnier wird im Stadion des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ausgetragen. Im Team der Fußballköche sind unter anderem der Heidelberger Spitzenkoch Martin Scharff, sowie Harald Wohlfarth und Johann Lafer. Es treten außerdem Köche aus Italien, der Schweiz und Österreich an. Fernsehkoch Johann Lafer hat eine Schwäche für Fußball SWR Zu den Turnier-Mannschaften zählen außerdem die Deutsche Weinelf, Vertreter deutscher Weingüter sowie eine Auswahlmannschaft aus der Region rund um Heidelberg. Bei dem Turnier sollen zum einen Spenden für die vom Hochwasser betroffenen Fußballvereine im rheinland-pfälzischem Ahrtal gesammelt werden – deren Fußballplätze sind durch das Hochwasser im Juli komplett zerstört worden. Dossier: Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz Zum anderen sollen die Spenden dem Heidelberger Kindertumorzentrum zu Gute kommen. Ehemalige Fußballgrößen wie Weltmeister Andreas Brehme und Europameister Hans-Peter Briegel geben während des Turniers Autogramme. Weltmeister Guido Buchwald wird laut Fußballköche-Verein aktiv bei dem Turnier mitkicken. Das Turnier moderiert ab den Mittagsstunden ZDF-Sportreporter Bela Rethy. Andreas Brehme, der Elfmeterheld der WM 1990 in Italien. Rechts: Thomas Hässler. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa Am Abend findet im Königssaal des Heidelberger Schlosses dann eine Benefizgala für geladene Gäste statt – unter anderem mit US-Sänger Sidney Youngblood. US-Sänger Sidney Youngblood lebt schon viele Jahre in Deutschland picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa | Soeren Stache