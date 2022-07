TSG Hoffenheim feiert Saisoneröffnung

Mit einem großen Fanfest feiert Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim am Samstag in der PreZero Arena in Sinsheim die Saisoneröffnung. Höhepunkt ist dabei das Testspiel gegen den italienischen Traditionsclub Hellas Verona am Nachmittag. Der italienische Meister von 1984/85 hat die abgelaufene Spielzeit auf Platz neun beendet. Das Testspiel gegen die TSG Hoffenheim dauert vier Mal 30 Minuten. Im Anschluss an die Begegnung steht eine Autogrammstunde mit den TSG-Profis vor dem Fanhaus auf dem Programm.