Fünfjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein fünfjähriger Junge ist in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Jungen mit einer Gehirnerschütterung und Schürfwunden in ein Heidelberger Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge überquerte das Kind am Samstag mit seinen Eltern die Straße, während die Fußgängerampel grün war. Eine 56-jährige Autofahrerin überfuhr die für sie geltende rote Ampel und erfasste den Jungen mit ihrem Wagen. Die Eltern blieben unverletzt.