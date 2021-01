Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Heddesheim und Muggensturm sind am Dienstagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein Auto von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war dann in einem Graben gelandet. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Kreisstraße war nach dem Unfall in in beiden Richtungen mehrere Stunden voll gesperrt.