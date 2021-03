per Mail teilen

Das Land Baden-Württemberg hat heute in einer virtuellen Preisverleihung die Gewinner des Schulwettbewerbs „Bildungspartnerschaften digital“ ausgezeichnet. Unter den Preisträgern sind unter anderem die Integrierte Gesamtschule Mannheim- Herzogenried, die Pestalozzischule Sandhausen, die Friedrich-Realschule Weinheim sowie das Heinrich-Heine-Gymnasium in Mosbach und die Hardbergschule in Mosbach. Zur Umsetzung ihrer Projektideen erhalten die Siegerschulen ein Preisgeld von jeweils 5.000 Euro. Grundlage für den Wettbewerb waren Projekte der Schülerinnen und Schüler mit Unternehmen, mit denen das Potential der Digitalisierung zur Berufsorientierung genutzt wird.