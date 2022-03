Steigender Ölpreis: Fuchs Petrolub in Mannheim rechnet mit Umsatz-Wachstum

Fuchs Petrolub in der Ukraine und in Russland

Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat eigenen Angaben zufolge ein Büro und ein Lager in Lwiw in der West-Ukraine, außerdem ein Büro in der russischen Hauptstadt Moskau sowie ein Werk in Kaluga (südwestlich von Moskau). In Lwiw arbeiteten 55 Mitarbeiter, so Fuchs. Man leiste dort "humanitäre Unterstützung", habe "Soforthilfe geleistet und Evakuierungs-Vorkehrungen getroffen." In Russland arbeiten 122 Personen für Fuchs. Das Unternehmen teilte mit, es schränke seine Russland-Aktivitäten stark ein: Es gebe einen "deutlich eingeschränkten lokalen Geschäftsbetrieb" und "keine Warenlieferungen seitens Fuchs nach Russland." Exporte aus Russland spielten keine Rolle.