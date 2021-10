Mannheimer Kaufhof ab Freitag geschlossen

Der Kaufhof in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat N7 ist geschlossen - früher als geplant. Ein schwerer Abschied für die Mitarbeiter. Am Mittwoch hatte bereits der Galeria Kaufhof in Landau früher als geplant zugemacht, weil bereits alles abverkauft wurde.

Die Mannheimer Filiale ist eine von bundesweit 50, die geschlossen werden. Ursprünglich sollte am Samstag der letzte Verkaufstag im Kaufhof Mannheim sein. Aber ähnlich wie in anderen Standorten der Galeria Kaufhof Karstadt-Kette, die nun geschlossen werden, lief der Abverkauf gut.

Im Sommer hatten die meisten der 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kündigungen erhalten. Der Abschied fällt vielen langjährigen Mitarbeiter*innen nicht leicht:

Landau hatte letzten Tag mit leeren Regalen

Wegen des guten Abverkaufs hatte auch Landau nicht erst am Samstag, sondern bereits am Mittwoch zum letzten Mal geöffnet. Der Termin war mehrfach verschoben worden. Bis zum Schluss waren etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale am Bahnhof beschäftigt.

Wie geht es mit den Mitarbeitern weiter?

Nach Angaben der Betriebsratsvorsitzenden in Landau wechseln 13 Beschäftigte in eine sogenannte Transfergesellschaft. Sie soll den Beschäftigten dabei helfen, neue Jobs zu finden. Die anderen Frauen und Männer seien arbeitslos oder gingen in Rente.

Der Kaufhof in Landau wurde 1964 eröffnet. Geplant ist, das Gebäude abzureißen. Auf der Fläche sollen neue Wohnungen und Büros entstehen.

Ausverkauf-Schilder vor einem Karstadt. SWR Antje Seemann

In Worms ist vermutlich auch zum Wochenende Schluss

Bisher hieß es immer, die Türen sollten zum 31. Oktober endgültig schließen. Weil der Verkauf der restlichen Waren schneller ging als gedacht, schließen die Filialen in Mainz, Worms und Trier offenbar jetzt aber schon an diesem Wochenende.