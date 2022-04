Ein Lkw und ein Kleintransporter sind am Montagabend in Mannheim frontal zusammengestoßen. Der Kleintransporterfahrer wurde dabei laut Polizei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Mann geriet aus unbekannter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.