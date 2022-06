Fronleichnams-Prozession

per Mail teilen

Zum Fronleichnamstag hat in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) die erste große Prozession der diesjährigen Wallfahrt stattgefunden. Nach den Einschränkungen der vergangenen Corona-Jahre gab es diesmal auch wieder die traditionellen Blumenteppiche, für die Walldürn berühmt ist. Ehrenamtliche legten ab der Morgendämmerung riesige Bilder aus Blüten auf dem Platz vor der Basilika, tausende von Blumen und Pflanzen wurden dafür in den Tagen zuvor gesammelt und sortiert. Nach dem Hochamt startete die große Prozession quer durch die Altstadt. Sie gilt als einer der ersten Höhepunkte der Wallfahrt zum Heiligen Blut, die am vergangenen Sonntag eröffnet worden ist.