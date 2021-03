per Mail teilen

Blumenläden, Baumärkte (gärtnerischer Bedarf) und Friseure sind in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz seit Montag wieder geöffnet. Zum Beispiel in Schwetzingen freuten sich Kundinnen und Kunden, sowie die Mitarbeiter eines Baumarkts und eines Friseurladens auf die Wiedereröffnung nach dem Lockdown.

Die Öffnung der Blumenläden, Baumärkte (nur für den gärtnerischen Bereich) und Friseure ist verbunden mit Hygiene- und Abstands-Regeln.

"Click-and-Meet"-Strategie schon ab kommender Woche im Einzelhandel?

Für den nach wie vor weitgehend geschlossenen Einzelhandel schlägt die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Einführung einer "Click-and-Meet"-Strategie - also des Einkaufens nach Terminvergabe - schon von kommender Woche an vor. Dies könne immerhin kleineren Geschäften "eine echte Perspektive" bieten, sagte Hoffmeister-Kraut am Montag.

IHK: "Letzter Strohhalm, um Geschäft und Arbeitsplätze zu retten"

Spätestens von Mitte März an müsse dann eine generelle Öffnung des Einzelhandels erfolgen. Der baden-württembergische Industrie- und Handelskammertag sieht in einer zeitnahen Öffnungsstrategie für viele Betriebe den "letzten Strohhalm, um ihr Geschäft und mit ihm Arbeitsplätze zu retten". Entscheidungen der grün-schwarzen Koalition im Land über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie dürften aber erst nach der für Mittwoch geplanten Schalte von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder fallen.