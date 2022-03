Altes Eisstadion weicht Uni-Gebäuden

Der Hauptausschuss des Mannheimer Gemeinderats hat die Weichen für den Abriss und die Neubebauung des alten Eisstadions am Friedrichspark gestellt. Die Universität will auf dem Gelände neben dem Mannheimer Schloss drei Gebäude errichten, ursprünglich waren fünf Gebäude geplant. Ein Park bleibt etwa in Größe der jetzigen Parkfläche erhalten. Eigentümer des Geländes ist das Land Baden-Württemberg. Die Planungen und Diskussionen haben rund fünf Jahre in Anspruch genommen, ein Klimagutachten hat den Einfluss der Neubauten auf das Stadtklima untersucht. Das Eisstadion soll wohl noch in diesem Jahr abgerissen werden. Abschließend muss der Gemeinderat entscheiden.