Friedrich Ebert war das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt Deutschlands. Er kam aus Heidelberg. Zahlreiche Veranstaltungen erinnern an seinen Einsatz für Demokratie.



Friedrich Ebert wurde 1871 in Heidelberg geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. 1919 wurde der Sozialdemokrat zum ersten Reichspräsident der Weimarer Republik gewählt. Er starb am 28. Februar 1925 im Amt. Ebert gilt als einer der Wegbereiter der Demokratie. Nach Einschätzung von Historikern wirkt sein Erbe bis heute nach. Daran soll im Jahr seines 100. Todestages mit zahlreichen Veranstaltungen gedacht werden. Am Freitag wurde in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte das Programm vorgestellt.

In der Ausstellung in Heidelberg sind die Anzeigen zum Todestag Friedrich Eberts zu sehen. SWR

Auftaktveranstaltung am 28. Februar

Den Anfang macht am 28. Februar ein Gedenkakt auf dem Heidelberger Bergfriedhof, wo Friedrich Ebert begraben liegt. Und gleich am Tag danach gibt es in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in der Heidelberger Altstadt einen Gedächtnisvortrag vom Präsidenten des deutschen Verfassungsgerichts Stephan Harbarth.

Sonderausstellung: "Eberts Erbe - Eine Demokratie mit Perspektiven"

Vom 2. März bis zum 23. November ist in der Gedenkstätte außerdem die Sonderausstellung "Eberts Erbe - Eine Demokratie mit Perspektiven" zu sehen. Sie soll Eberts politische Lebensleistung beleuchten und zeigen, welcher Einschnitt sein früher Tod für die junge Demokratie war. Unter seinem Nachfolger, Paul von Hindenburg, wurden nämlich die Weichen für den Nationalsozialismus gestellt. Neben einem Querschnitt durch die Weimarer Republik geht es es bei der Schau aber auch um Eberts Erbe: Seine beharrliche Politik des Ausgleichs wirke bis in die Gegenwart, so die die Ausstellungsmacher.

Familienfest, Chanson-Abend, Konferenzen

Bis Ende November gibt es in der Heidelberger Gedenkstätte regelmäßig Vorträge, unter anderem mit dem Youtuber Mirko Drotschmann - auch bekannt als Mr.Wissen2Go. Auf dem Programm stehen aber auch ein Familienfest und ein Chansonabend mit Liedern aus den 1920er Jahren. Für Expertinnen und Experten sind zwei Konferenzen geplant.

Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Herbst

Im Herbst hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen Besuch angesagt. Er ist auch der Schirmherr der Ausstellung. Neben den Sonderveranstaltungen gibt es in der Gedenkstätte eine Dauerausstellung über Friedrich Ebert. Das Museum ist in Eberts Geburtshaus untergebracht. Man bekommt dort einen Einblick, in welchen Verhältnissen der spätere Reichspräsident aufgewachsen ist. Der Eintritt für die Ausstellungen und Vorträge ist frei.