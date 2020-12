per Mail teilen

Die Heidelberger Aktivisten der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" wollen am 11. Dezember mehrere Mahnwachen in der Stadt abhalten. Sie fordern unter anderem, dass sich die Industrie-Staaten um die Einhaltung des Klima-Abkommen-Ziels von maximal 1,5 Grad Erderwärmung bemühen.