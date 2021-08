per Mail teilen

Sie waren Freundinnen in der schwersten Phase ihres Lebens geworden. Maren, inkomplett querschnittsgelähmt, und Maura mit einem am Ende unheilbaren Gehirntumor.

Maren Küppers war inkomplett querschnittsgelähmt durch eine Wirbelsäulenverkrümmung in Verbindung mit einer Rückenmarkentzündung nach einer Blutvergiftung. Maura hatte einen Gehirntumor, an dem sie starb. Maren war Schülerin der SRH Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd.

Maura verlor den Kampf mit dem Tumor

Maren hat sich nach vielen Operationen und jahrelangem Kampf wieder soweit erholt, dass sie Fahrrad fahren kann. Maura hat den Kampf gegen den Tumor verloren. Sie wurde nur 28 Jahre alt. 2018 war der Kontakt zwischen den beiden plötzlich abgebrochen, da kam die Nachricht, dass Maura gestorben war.

Tour der Freiheit von Hamburg nach Heidelberg

Maren hat jetzt versucht, das Schicksal ihrer Freundin und ihre eigenen Erfahrungen mit der "Tour der Freiheit" von ihrer Heimatstadt Hamburg nach Heidelberg aufzuarbeiten – zum Gedenken an ihre Freundin und um Spenden zu sammeln für die Kinderkrebsstiftung. Sie wollte die ganze Strecke Hamburg-Heidelberg mit dem Rad und der Bahn fahren.

Maren auf ihrer Tour der Freiheit vor der Porta Nigra in Trier Foto: Privat

"Dann reiten wir durch den Schwarzwald"

Maren hat Maura einiges zu verdanken. Als Maren nach ihrer achten mehrstündigen Wirbelsäulenoperation die Kraft verließ, ermutigte Maura sie durch ein gegenseitiges Versprechen, nicht aufzugeben: "Wenn wir hier gesund rausgehen, dann reiten wir gemeinsam durch den Schwarzwald."

„Maura hat mir Mut gegeben und Hoffnung, weil sie ein unglaublich positiver Mensch war, die sich durch ihren Gehirntumor nicht unterdrücken ließ. Die hatte so eine Überzeugung, dass es wieder läuft. Und damit hat sie mich mitgezogen, weil ich das 2018 nicht mehr hatte. Ich hatte meine Hoffnung mehr oder weniger aufgegeben.“

Maren ist jetzt 21 Jahre alt und tatsächlich zurück auf zwei Beinen. Das Versprechen hält sie: Sie reitet zwar nicht auf dem Pferd durch den Schwarzwald, aber sie wollte die Strecke Hamburg-Heidelberg auf ihrem Rad mit Stützrädern fahren, das speziell auf ihre Bedürfnisse angepasst ist.

"Ich weiß, wie es sich anfühlt Hoffnung zu verlieren, ich wollte gerne durch die Tour zeigen: Ey, ich sitze zwar im Rollstuhl, aber ich kann trotzdem per Fahrrad und Krücken Deutschland beradeln. Der Rollstuhl ist kein endgültiges Statement.“

Die schwere Radtour ist ihr immerhin teilweise gelungen. 420 Kilometer hat sie tatsächlich geschafft.

Kurzer Stopp am östlichsten Punkt Nordrhein-Westfalens bei Höxter SWR Foto: Privat

Es war auf jeden Fall anstrengender als gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Beine so überschätze, aber es erfüllt mich schon mit Stolz, dass ich nicht nur geplant hab und viel geredet, sondern wirklich auch gemacht habe.“

Auch in der SRH Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd ist man stolz auf ihren Willen, ihr soziales Engagement: Sie ist immer wieder aufgestanden, nach jeder Operation hat sie neu laufen gelernt. Sie ist behindert, findet es "bescheuert", im Rollstuhl zu sitzen, kämpft sich da raus, läuft an Krücken und nimmt die Fortschritte beim Wort!

Maren sieht in der Behinderung keinen Grund, ihren Traum nicht zu verwirklichen: "Ich möchte zeigen, dass jeder Mensch frei sein kann."