Freizeitanlage soll jährlich 15.000 Gäste anlocken

Die Investoren für ein neues Golf- und Freizeitareal in Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) erhoffen sich bis zu 15.000 Gäste jährlich. Der Mudauer Gemeinderat hat grünes Licht für einen weiteren Bauabschnitt gegeben. Seit Monaten verwandeln Bagger und Bauarbeiter des bisherigen Golfplatzes in Mudau in ein 80-Hektar-Großes Freizeitgelände, das weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus einzigartig sein soll. Neben dem eigentlichen Golfplatz sollen Tennisgolf und Fußballgolf angeboten werden, eine Indoor-Golfanlage, außerdem Rundwanderwege und ein Lehrpfad. Für Gäste entstehen Wohnmobilstellplätze, die Parklplätze sollen zudem erweitert werden. Nach der Insolvenz des Golfplatzes 2020 hatte ein Investor das Gelände übernommen, das Projekt Golf- und Freizeitanlage soll schon im Januar auf der Touristikmesse CMT offiziell präsentiert werden.