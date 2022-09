Freiwilligentag in der Metropolregion

In Mosbach wollen heute laut Stadt rund 100 Freiwillige Müll aufsammeln und in Säcke packen. In Mannheim will der Blinden- und Sehbehindertenverein auf wild abgestellte E-Scooter in der Stadt aufmerksam machen. Zusammen mit Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit wollen die Teilnehmer Fotos von E-Scootern machen, die im Weg stehen. Diese Fotos sollen dann den Verantwortlichen der Stadt Mannheim übergeben werden. In Heidelberg können Freiwillige zum Beispiel bei Naturschutz- und Inklusionsprojekten mithelfen. In Viernheim hofft die Stadtspitze auf eine ebenso rege Teilnahme wie im vergangenen Jahr, als rund 1.000 Freiwillige bei 30 Projekten mitangepackt haben.