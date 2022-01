Gericht spricht Angeklagten von Missbrauchs-Vorwurf frei

Das Heidelberger Landgericht hat einen 54-jährigen Mann aus Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) vom Vorwurf des sexuellen Kindesmissbrauchs freigesprochen. Dass er sich - wie in der Anklage beschrieben - über mehrere Jahre an seiner Stieftochter vergangenen haben soll, konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Das Gericht zweifelte die Glaubhaftigkeit des vermeintlichen Opfers an. Die junge Frau hatte im Prozess zu den Taten keine Aussage gemacht. Zuvor hatte bereits aus dem gleichen Grund der Bundesgerichtshof zwei Haft-Urteile gegen den Mann in der Sache aufgehoben und jeweils an das Landgericht Heidelberg zurückverwiesen.