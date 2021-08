Das Amtsgericht Mannheim hat einen 39-Jährigen wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, sowie zur Unterbringung in eine Entzugsanstalt verurteilt. Der Mann hatte am ersten Weihnachtsfeiertag vergangenen Jahres an einer Tankstelle in Mannheim im betrunkenen Zustand "Sieg Heil" gerufen. Außerdem habe er Polizeibeamte beleidigt und versucht, sie anzugreifen.