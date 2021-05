Eigentlich sollte der Badesee in Heddesheim am Wochenende in die Saison starten, aber daraus wird nichts. Man wisse noch nicht, wann es in diesem Jahr losgehen könne, so die Gemeinde. Prinzipiell sei man jederzeit in der Lage, zu öffnen. Das Hygienekonzept vom vergangenen Jahr habe sich bewährt. Beim "Aqua" in Walldorf heißt es, es gebe noch keine klare Ansage, bei welcher Inzidenz eine Öffnung möglich sei. Freibad und Badesee seien aber auf verschiedene Optionen vorbereitet. Im Waldschwimmbad Schriesheim hofft man auf einen baldigen Saisonstart, die laufenden Kosten werden derzeit noch über die Mitgliedsbeiträge gedeckt.