Sobald es wärmer wird, beginnt auch in der Rhein-Neckar-Region die Freibadsaison. Wann welche Freibäder und Badeseen öffnen, erfahren Sie hier.

Im Mai beginnt auch in der Rhein-Neckar-Region die diesjährige Freibadsaison. Bis Ende September können sich die Besucher auf Badespaß im Freien freuen. Wann öffnen welche Freibäder und Badeseen in der Rhein-Neckar-Region? Ein Überblick:

In Mannheim beginnt die Freibadsaison am 19. Mai. Ab dann ist das Baden im Parkschwimmbad Rheinau , im Herzogenriedbad und im Freibad Sandhofen unter freiem Himmel wieder möglich. Das Carl-Benz-Bad öffnet in diesem Jahr erst am 9. Juni seine Türen.

Das Thermalbad in Heidelberg hat bereits seit dem 13. April geöffnet. Im Heidelberger Tiergartenbad kann ab Anfang Mai wieder gebadet werden - ein genaues Datum steht laut den Stadtwerken noch nicht fest.

Am 28. April beginnt im Bellamar in Schwetzingen die Freibadsaison. Das Freibad in Sinsheim freut sich ab dem 1. Mai auf Besucherinnen und Besucher. "Dass das Bad Anfang Mai öffnet, hat bei uns einfach Tradition", so Andreas Uhler, Leiter der Stadtwerke Sinsheim. Ebenfalls am 1. Mai öffnen das Freizeitbad Reichartshausen und das Waldschwimmbad Schriesheim . Auch die Freibäder in Wiesloch , Ladenburg und das Freibad Schwanenteich in Mühlhausen beginnen ab Mai mit ihrer Saison. Das Terrassen-Schwimmbad in Neckargemünd ist ab 3. Mai geöffnet, genauso wie das Freibad in Leimen .

Das Freibad Eberbach steht ab dem 10. Mai für die Badegäste bereit. Einen Tag später, am 11. Mai, können die Besucher des "AQWA" Walldorf draußen schwimmen. Das Aquadrom Hockenheim ist wegen eines Beckenschadens noch geschlossen. Das Waldschwimmbad in Lorsch öffnet ab Mitte Mai für Besucher. In Ketsch laufen die Vorbereitungen für die neue Freibadsaion auf Hochtouren: Voraussichtlich gehts dort am 17. oder 18. Mai los. In Brühl öffnet das Freibad am 17. Mai.

Das Freibad "faMos" in Mosbach öffnet sein Freibad spätestens am 15. Mai - bei guten Wetter auch früher. In Buchen beginnt die Saison am 17. Mai. Im Freibad in Schwarzach gehts bereits am 11. Mai los.

Den Anfang macht der Blausee Lussheim zwischen Alt- und Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) am 1. Mai. Ebenfalls Anfang Mai öffnen beide Sommerbäder am Stollenwörthweiher in Mannheim . Das Strandbad Waidsee in Weinheim und das Waldschwimmbad Bammental (beide Rhein-Neckar-Kreis) öffnen am 10. Mai. Kurz darauf, am 12. Mai, startet der Heddesheimer Badesee (Rhein-Neckar-Kreis) in die Saison, der Wiesensee in Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) am 15. Mai.

Fehlendes Personal in den Freibädern

Auch in diesem Jahr werden in vielen Bädern Rettungsschwimmer für die Freibadsaison gesucht. In Heidelberg sucht man besonders für den Sommer zusätzliche Kräfte. Ebenso in Mannheim. Ende März und Anfang April hat die Stadt deshalb dazu zwei Anwerbe-Aktionen veranstaltet. Interessierte konnten sich direkt vor Ort informieren und bewerben. "Die Aktion hatte eine gute Resonanz und es konnten einige Kräfte gewonnen werden", so die Stadt. Auch in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Lage ähnlich - das Freibad sucht ebenfalls Rettungsschwimmer. Im Sinsheimer Freibad (Rhein-Neckar-Kreis) gibt es dagegen keine Personalsorgen. Man sei "sehr froh und dankbar", dass genug Personal in allen Bereichen da sei, so Andreas Uhler, Leiter der Stadtwerke Sinsheim.

Ende der Freibadsaison im September

Nach einem eher durchwachsen Sommer im vergangenen Jahr, hoffen alle Bäder auf viele Sonnenstunden. Aber "die, die ihre Bahnen ziehen, sind immer da", so Andreas Uhler. Je nach Wetterlage endet die Freibadsaison in der Rhein-Neckar-Region für viele Bäder Mitte bis Ende September.